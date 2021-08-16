مباحثات أمريكية فرنسية حول أفغانستان

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الأوضاع في أفغانستان.



وقال وزير الخارجية الفرنسي إنه بحث مع بلينكن هاتفيا "الوضع المأساوي" في العاصمة كابول.

وأضاف في بيان: "اتصلت بزميلي وزير الخارجية بلينكن هذا المساء لمناقشة الوضع المأساوي في كابول".

وأضاف: "نحن في حالة استنفار كامل لإنجاز إخلاء آمن وسريع لمواطنينا في أفغانستان وشخصيات المجتمع المدني الأفغاني المهددة".

والأحد، غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني العاصمة كابول، فيما دخل مسلحو طالبان للعاصمة بعد نحو 3 أشهر من بدء مغادرة القوات الأجنبية للبلاد.

وأظهرت صور بثتها وكالات الأنباء مسلحي طالبان في مكتب "غني"، بعد أن أعلنت الحركة سيطرتها على القصر الرئاسي.

ومنذ إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من البلاد في مايو/أيار الماضي، شنت الحركة هجوما واسعا على كامل البلاد وبدا حينها أن سيطرتها على السلطة مسألة وقت.

وأشارت تقديرات أمريكية قبل يومين إلى أن طالبان تحتاج 3 شهور للسيطرة على العاصمة، لكن الحركة أظهرت خطأ تلك التقديرات.