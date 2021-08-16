محمد بن زايد يتسلم دعوة الكاظمي لقمة دول جوار العراق

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

تسلم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، دعوة من الدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي المقرر عقدها نهاية شهر أغسطس الجاري.



جاء ذلك خلال استقباله في قصر الشاطئ، الدكتور علي عبد الأمير علاوي، وزير المالية العراقي الذي سلم سموه الرسالة.

وبحثا خلال اللقاء العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.