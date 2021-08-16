المملكة السعودية تستقبل أولى رحلات معتمري الخارج منذ 6 اشهر

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

استقبلت السلطات السعودية مساء يوم السبت أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأول مرة منذ أكثر من ستة أشهر على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا.



وأعلنت المديرية العامة للجوازات استكمال جميع التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس".

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، في وقت سابق، بدء استقبال طلبات العمرة من المواطنين والمقيمين ومن مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من يوم الإثنين الماضي، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وكانت السعودية قد علقت في مارس 2020 أداء العمرة لأكثر من ستة أشهر على خلفية تفشي الوباء قبل أن تسمح باستئنافها وفق شروط محددة ولعدد محدود فقط من سكانها.