دعوات دولية لحركة طالبان للسماح بـ"خروج آمن" للأفغان والأجانب

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

دعت أكثر من 60 دولة إلى ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الخروج من أفغانستان وإبقاء المطارات والمعابر الحدودية مفتوحة.



جاء ذلك في بيان مشترك لأكثر من 60 دولة منها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا والمملكة المتحدة، وفق الخارجية الأمريكية.

ووفق البيان فإن من "يتولون مواقع السلطة في أنحاء أفغانستان يتحملون المسؤولية، والمساءلة، فيما يخص حماية الأرواح والممتلكات واستعادة الأمن والنظام على الفور".

وأضاف البيان أن "الشعب الأفغاني يستحق أن يعيش في سلام وأمن وكرامة. المجتمع الدولي مستعد لمساعدتهم".

وفي وقت سابق، قالت وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتين، في بيان مشترك، إن واشنطن تستكمل إجراءات تأمين مطار كابول لإجلاء مواطني الولايات المتحدة والحلفاء من أفغانستان.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستوسع وجودها الأمني في أفغانستان إلى 6000 عسكري خلال الـ 48 ساعة المقبلة لتأمين عمليات الإجلاء.

والأحد، غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني العاصمة كابول، فيما دخل مسلحو طالبان للعاصمة.

وأظهرت صور بثتها وكالات الأنباء مسلحي طالبان في مكتب "غني"، بعد أن أعلنت الحركة سيطرتها على القصر الرئاسي.

وسيرت طالبان دوريات أمنية لحفظ الأمن في العاصمة التي سيطرت عليها الأحد دون قتال يذكر.

ومنذ إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من البلاد مايو/أيار الماضي شنت الحركة هجوما واسعا على كامل البلاد وبدا حينها أن سيطرتها على السلطة مسألة وقت.