القبض على متهم بتجارة الأعضاء البشرية وآخر مطلوب بتهمة الارهاب في بغداد

وقالت الوزاة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الرصافة تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية"، مشيرة الى تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٦ من قانون الاتجار بالبشر لينال جزاءه العادل".واضافت ان "مفارز مكتب مكافحة أجرام الحرية القت القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب في منطقة الحرية"، لافتة الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

من جهة اخرى اكدت الوكالة "القاء القبض على 13 متهما بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي في ( كربلاء و ميسان و الديوانية و ديالى و المثنى)".