طاجيكستان تنفي هبوط طائرة الرئيس الافغاني على أراضيها

وأضافت الوزارة في بيان، ان "الطائرة التي كان على متنها أشرف غني لم تدخل المجال الجوي لطاجيكستان، ولم تهبط على أراضي البلاد".

وتابعت الوزارة، "تجدر الإشارة أيضا، إلى أن الجانب الطاجيكي لم يتلق طلبا بهذا الخصوص من الجانب الأفغاني".



وفي وقت سابق ذكر غني، أنه غادر أفغانستان لمنع إراقة الدماء.