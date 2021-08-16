انت الان تتابع خبر طاجيكستان تنفي هبوط طائرة الرئيس الافغاني على أراضيها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قالت وزارة الخارجية الطاجيكية، اليوم الاثنين، إن الطائرة التي تقل الرئيس الأفغاني أشرف غني، لم تدخل المجال الجوي لطاجيكستان ولم تهبط على أراضي البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان، ان "الطائرة التي كان على متنها أشرف غني لم تدخل المجال الجوي لطاجيكستان، ولم تهبط على أراضي البلاد".
وتابعت الوزارة، "تجدر الإشارة أيضا، إلى أن الجانب الطاجيكي لم يتلق طلبا بهذا الخصوص من الجانب الأفغاني".
وفي وقت سابق ذكر غني، أنه غادر أفغانستان لمنع إراقة الدماء.
وتابعت الوزارة، "تجدر الإشارة أيضا، إلى أن الجانب الطاجيكي لم يتلق طلبا بهذا الخصوص من الجانب الأفغاني".
وفي وقت سابق ذكر غني، أنه غادر أفغانستان لمنع إراقة الدماء.