طالبان تشترط مغادرة القوات الأجنبية قبل هيكلة نظام الحكم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال قيادي بحركة طالبان الأفغانية، الإثنين، إنه من السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحركة الحكم.

ونقلت "رويترز" عن قيادي بالحركة، لم تسمه: "نريد مغادرة كل القوات الأجنبية قبل أن نشرع في إعادة هيكلة نظام الحكم".

وبعد نحو 3 أشهر من بدء انسحاب القوات الدولية، سيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، فيما فرّ الرئيس أشرف غني من البلاد، تاركاً السلطة عمليّاً للحركة.

الحركة تمكنت من السيطرة على العاصمة في وقت وجيز بينما أشارت تقديرات أمريكية قبل 3 أيام إلى أن طالبان تحتاج إلى 3 شهور لإنجاز هذه المهمة.