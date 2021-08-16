مقتل 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي شمالي الضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 3 فلسطينيين في اشتباكات مسلحة مع قوات إسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن 3 أشخاص قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة.



وأشارت إلى أن اثنين من القتلى هما "صالح عمار (19 عاما)، ورائد أبو سيف (21 عاما)"، فيما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر أمنية أن قوات الجيش الإسرائيلي "اختطفت" جثمان قتيل ثالث".

ووفق وسائل إعلام محلية فإن اشتباكات اندلعت بين قوة إسرائيلية وفلسطينيين في مخيم جنين للاجئين القريب من المدينة عقب اقتحام القوة له.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قوة من الوحدة السرية التابعة لشرطة حرس الحدود دخلت مخيم جنين للاجئين لاعتقال فلسطينيين فتم إطلاق النار عليها وقامت القوة بالرد على ذلك فيما تم اعتقال الشخص المطلوب الذي دخلت القوات لأجله دون ذكر اسمه أو هويته.