شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يتسلم دعوة الكاظمي لقمة دول جوار العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

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تسلم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، دعوة من الدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي المقرر عقدها نهاية شهر أغسطس الجاري.



جاء ذلك خلال استقباله في قصر الشاطئ، الدكتور علي عبد الأمير علاوي، وزير المالية العراقي الذي سلم سموه الرسالة.

وبحثا خلال اللقاء العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.