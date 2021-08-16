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المملكة السعودية تستقبل أولى رحلات معتمري الخارج منذ 6 اشهر

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تستقبل أولى رحلات معتمري الخارج منذ 6 اشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

استقبلت السلطات السعودية مساء يوم السبت أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأول مرة منذ أكثر من ستة أشهر على خلفية تفشي جائحة فيروس .

 

وأعلنت المديرية العامة للجوازات استكمال جميع التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس".

 

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، في وقت سابق، بدء استقبال طلبات العمرة من المواطنين والمقيمين ومن مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من يوم الإثنين الماضي، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

 

وكانت السعودية قد علقت في مارس 2020 أداء العمرة لأكثر من ستة أشهر على خلفية تفشي الوباء قبل أن تسمح باستئنافها وفق شروط محددة ولعدد محدود فقط من سكانها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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