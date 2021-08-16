حزب الشعب الجمهوري التركي يهاجم حكومة أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

هاجم المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، بسبب إخفاقها في احتواء كوارث الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن، وتسببت في خسائر كبيرة.



ووفقًا لما ذكره موقع «خلق تي في» التركي، قال أوزتراك متهكمًا في مؤتمر صحفي «كما هو الحال في كل كارثة، فإن أول شيء يجب فعله هو إرسال أرقام الحسابات المصرفية! قبل أن نعرف حجم خسائرنا أو نواجه آلامنا، فنحن نواجه تلك الأرقام عندما نستيقظ في الصباح». متابعًا: «هل تفتقر إلى هذا القدر من التعاطف؟ هل فقدتم صلتكم بالأمة؟».

وأردف: «في الأيام الأولى من الحرائق، صاح الناس قائلين نريد طائرة هنا والتدخل على الفور، لكن لم تأت الطائرة ولا التدخل. وبما أن الأمة لم تستطع أن ترى طائرات هليكوبتر في الهواء، ألقوا بأيديهم عارية في النيران». متابعًا: «ينزعج متعجرف القصر من هذه الصور! ولهذا السبب منعوا المتطوعين من دخول مناطق الحرائق والآن يستعدون لفرض حظر جديد على مواقع التواصل الاجتماعي».