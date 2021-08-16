شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن برنامج تكافل وكرامة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز المصرى للفكر والدراسات، عن دراسة حديثة تحت عنوان " تنمية الإنسان أولوية فى استراتيجية وخطط إدارة الرئيس السيسى"، وهى الدراسة التى سلطت الضوء على خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتى أطلقت فى عام 2016 على ثلاث أبعاد رئيسية وهى البعد الاجتماعى والبيئى والاقتصادى ومن بين أهم المبادرات التى سلطت عليها الضوء هى برنامج تكافل وكرامة.

برنامج تكافل وكرامة هو برنامج للدعم النقدي المشروط يهدف إلى توفير الدعم النقدي الشهري للأفراد أصحاب الدخل المنخفض وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. البرنامج يتضمن دعم مخصصات مراحل التعليم المختلفة لأبناء الأسر الأولى بالرعاية بما يضمن تقليل نسبة التسرب من التعليم. البرنامج يولى اهتماما كبيرا بخفض نسب عمالة الأطفال. وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 5,2 مليون أسرة. الدعم النقدى المقدم تخطى 5.18 مليار جنيه سنوًيا عام 2020/2019.

ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات والأرقام الهامة حول البرنامج: