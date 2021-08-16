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مقتل 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله-(د ب أ):

أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل ثلاثة فلسطينيين اليوم الإثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن كل من صالح أحمد عمار (19 عاماً) و رائد زياد أبو سيف (21 عاماً) قتلا في ساعة مبكرة اليوم برصاص جيش الاحتلا الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين للاجئين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر أمنية أن قوات الجيش "اختطفت جثمان شهيد ثالث" فيما أصيب شخصين آخرين بجروح أحدهما بحالة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوة من الوحدة السرية التابعة لشرطة حرس الحدود دخلت مخيم جنين للاجئين لاعتقال فلسطينيين فتم إطلاق النار عليها وقامت القوة بالرد على ذلك فيما تم اعتقال الشخص المطلوب الذي دخلت القوات لأجله دون ذكر اسمه أو هويته.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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