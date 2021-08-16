تأكيد السيسي أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع الولايات المتحدة يتصدر عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين.

وأبرزت صحف (الأخبار) و(الجمهورية) و(الأهرام) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس رحب بالمسئول الأمريكي وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس جو بايدن.

من جانبه، نقل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى الرئيس تحيات الرئيس الأمريكي، معربا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر، من تعاون بناء وعلاقات وثيقة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لاسيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية، مثمنا في هذا الإطار قيادة الرئيس جهود تدعيم الأمن والاستقرار إقليميا، الأمر الذي رسخ دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمي بأسره.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة. كما تطرق إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التوترات بمنطقة شرق المتوسط، إلى جانب تطورات الأوضاع في أفغانستان، كذلك مستجدات القضية الفلسطينية وملف سد النهضة، والأزمة في ليبيا.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة وضع الخطة التنفيذية الخاصة بتطعيم جميع أعضاء وكوادر الجامعات والمعاهد من هيئة التدريس والعاملين والموظفين، والطلاب، وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما وجه الرئيس بإعادة صياغة استغلال أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في محافظات الدلتا خدميًا وتنمويًا على أقصى قدر ممكن، مع التركيز على الاستخدامات المتعددة، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الحكم المحلى والمحافظات ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وناصر خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في محافظات الدلتا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير جامعة كفر الشيخ، موجهًا باستخدام أراضي البحوث الزراعية غير المستغلة في نطاقها في إنشاء جامعة كفر الشيخ الأهلية والجامعة التكنولوجية.

كما اطلع الرئيس على التخصصات العلمية التي تقدمها جامعة كفر الشيخ، خاصةً التخصصات الحديثة التي تتفرد مثل كلية الثروة السمكية والمصائد، وكلية الذكاء الاصطناعي، وكلية علوم النانو تكنولوجي.

كما تم استعراض الخدمات الصحية المقدمة من مستشفى كفر الشيخ الجامعي، حيث اطلع الرئيس على نسب التنفيذ الخاصة بمستشفى الطوارئ الجديد ومبنى العيادات الخارجية ومستشفى الأورام، موجهًا بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتجهيزية ذات الصلة، مع توفير كل الإمكانات المالية اللازمة لذلك من أجل توفير الرعاية الصحية المتميزة لمحافظة كفر الشيخ والقرى والمراكز التابعة لها، وذلك تكاملًا مع مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة في سبيل التحول الرقمي، تماشيًا مع «رؤية مصر 2030» واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، وذلك سعيا للوصول لتحويل مصر إلى مجتمع يعتمد على التطبيقات التكنولوجية في الحصول على الخدمات المقدمة إليه، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة سير العمل والخطوات التنفيذية لإتاحة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين على البوابة الحكومية الإلكترونية، بالتزامن مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي هذا الصدد، استعرض وزير الاتصالات، استراتيجية مصر الرقمية التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمي، لافتا إلى أن منظومة التحول الرقمي تشمل محورين، حيث يتعلق المحور الأول بإتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم إطلاق العديد من الخدمات على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة كل الخدمات الحكومية، حيث من المقرر أن تكون متاحة 200 خدمة أمام المواطنين بنهاية العام الجاري على المنصة الرقمية، والتي نعمل حاليا على زيادتها لتصل إلى 400 خدمة خلال العام المقبل، بينما يتعلق المحور الثاني في التحول الرقمي بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور عمرو طلعت: تمت مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية جميع فئات المجتمع، حيث تمت إتاحتها من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال لكي تلائم متطلبات الأشخاص غير الراغبين في التعامل المباشر مع التكنولوجيا.

من جانبه، أوضح المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي أنه تم التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية، حيث تم حتى الآن إطلاق نحو 90 خدمة حكومية مُرقمنة على المنصة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتي تتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كل أفراد المجتمع وهي منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومركز الاتصال (15999).

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم كذلك بتنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي.

كما يتم العمل على تطوير أداء الحكومة من خلال التعاون مع قطاعات الدولة في تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي؛ لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية، وكذلك في تنفيذ مشروعات منظومة إنفاذ القانون، وعدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات.

من ناحية أخرى، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك بعنوان «مصر تمضي قدمًا نحو اقتصادٍ غير نقدي» يسلط الضوء فيه على أبرز ما جاء عن وضع تكنولوجيات التحصيل والدفع الإلكتروني في تقرير «دليل التكنولوجيات المالية في المنطقة العربية»؛ وأكد التقرير أن مصر ضمن الدول التي يدير بنكها المركزي عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي بنجاح، وتلتزم مصر بالتحول نحو اقتصاد رقمي في رؤية مصر 2030.

ويدير البنك المركزي المصري عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وذلك بإنشاء وحدة الشمول المالي، وإصدار قوانين الدفع عبر الهاتف المحمول، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية، وزيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات.

ويتكون قطاع تكنولوجيا التحصيل والدفع الإلكتروني في مصر من 39 بنكًا، و39 شركة تأمين، و900 شركة مالية متناهية الصغر ومنظمة مجتمع مدني، و4 شركات لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة، و50 شركة تحصيل ودفع إلكتروني.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) أنه من المقرر أن يصل إلى ميناء الإسكندرية خلال الأسبوع المقبل أول قطارين لمشروع القطار الكهربائي الذي يربط بين الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور بمدينة السلام والعاصمة الإدارية مرورا بمدن الشروق وبدر والعبور والمستقبل والعاشر من رمضان.

وطالب وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، خلال جولته التي قام بها أمس لمتابعة التشطيبات الأخيرة بالمشروع، بسرعة توريد باقي المعدات الكهروميكانيكية على أن تقوم هيئة الأنفاق باختبارها تمهيدًا لتركيبها وبدء التشغيل التجريبي بالتعاون مع الجانب الصيني، خاصة أن الأعمال الإنشائية للمحطات قد قاربت على الانتهاء.

وقد بدأت الجولة من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، ثم تفقد الوزير باقي محطات وكباري المشروع وتركيب شبكة القضبان والأسوار للاطمئنان على معدلات التنفيذ التي بلغت نسبتها 91%.

ويشتمل المشروع على 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعًا وتشغيلها تجريبيًا أمام حركة السيارات وهي كباري «الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 والشروق»، بالإضافة إلى 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي «الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي 1 و2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة 2».

كما يشتمل على 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وهى نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقان لمسار القطار وهما «نيو هليوبوليس وبدر»، كما يجرى تنفيذ الأعمال المدنية بورش الصيانة وبلغت نسبة التنفيذ بها 73% وتضم 26 مبنى.