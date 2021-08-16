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كوريا الجنوبية تقرر غلق سفارتها في أفغانستان مؤقتًا وإجلاء معظم موظفيها الدبلوماسيين

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محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها قررت إغلاق سفارتها في أفغانستان مؤقتًا، وإجلاء معظم موظفيها الدبلوماسيين.

وأوضحت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن القرار جاء في ظل دخول حركة طالبان المسلحة للعاصمة الأفغانية كابول، وذلك قبل أسابيع فقط من إنهاء الولايات المتحدة سحب قواتها منهية بذلك ما يقرب من 20 عامًا من الحرب.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن عددًا قليلًا من موظفي السفارة -من بينهم السفير- سيبقون في مكان آمن في أفغانستان، لدعم إجلاء المواطنين الكوريين، مشددة على أنها تتشاور عن كثب مع الولايات المتحدة ودول أخرى لجهود الإجلاء.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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