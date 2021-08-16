حدث ليلا| توجيه رئاسي بشأن كوادر وطلاب الجامعات.. وترامب يدعو بايدن للاستقالة بعد سقوط كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-تجاوزنا 100 حالة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 234114 حتى اليوم.

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-30 سيارة شفط لإصلاح كسر خط مياه شارع جامعة الدول (صور)

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه 600 مم الكائن بتقاطع شارع السودان مع شارع جامعة الدول العربية بمنطقة العجوزة والدقي.

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-الإسكان: بيع 15 ألف كراسة شروط ضمن المرحلة الثانية من "سكن لكل المصريين"

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن اليوم شهد إقبالا كبيرا على شراء كراسات شروط الحجز في مشروهات الإسكان المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، لافتا إلى أن اليوم هو الأول لسحب كراسات الشروط من مكاتب البريد.

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-برلمانية: السيسي يحظى بشعبية جارفة.. وحديثه إلى المواطنين يتسم بالشفافية

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المواطنين يعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى المواطنين؛ للوقوف على ما يشغلهم، ويخلق جسرًا من التواصل بين القيادة والجمهور، وهذا ما يحرص عليه الرئيس خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تتسم جميع خطاباته وكلماته سواء في لقاءات مباشرة مع المواطنين أو في مؤتمرات، بالشفافية والصراحة المطلقة؛ وهذا الأمر انعكس على مدى الشعبية الجارفة التي يتمتع بها وحب المواطنين ومنحهم دفعة قوية للمشاركة في خطة التنمية لبناء الدولة المصرية.

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-انخفاض طفيف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الاثنين، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومزيد من ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 5 درجات.

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-العدوى واللقاح.. الصحة العالمية تنشر 6 معلومات مهمة عن "متحور دلتا"

نشرت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، 6 معلومات عن متحور دلتا الخاص بفيروس كورونا المستجد.

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-طالبان تسيطر على القصر الرئاسي في كابول

سيطرت حركة طالبان، على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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-توجيه عاجل من السيسي بشأن كوادر وطلاب الجامعات والمعاهد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب بيان صحفي صادر عن مؤسسة الرئاسة، بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.​

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-رئيس الوزراء يناقش سُبل التعاون مع اليابان في مجال التعليم الفني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة سبل التعاون مع اليابان في مجال التعليم الفني، من خلال منظومة التعليم التكنولوجية اليابانية KOSEN، استمرارًا للتعاون المشترك القائم بين الجانبين فى تجربة المدارس والجامعات اليابانية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور أحمد الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية.

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-وظائف السكة الحديد| 2000 متقدم في المسابقة حتى اليوم

كشف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديدية لقطاع الموارد البشرية، عدد المتقدمين في مسابقة وظائف السكة الحديد حتى اليوم.

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-"اللقاح بالرسالة".. مصدر بالصحة يكشف أمرًا مهمًا للمسافرين للخارج

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إنه يتعين على المسافرين إلى الخارج، التسجيل أولا عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لتطعيم المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا.

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-منتدى المستقبل يناقش "معركة درنة" لعلاء أبو زيد

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "معركة درنة" للقاص والإعلامي علاء أبو زيد، التي صدرت حديثا عن الذهبية للنشر.

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-ارتجاع ما تم بيعه.. هيئة الدواء توجه بسحب عقار لعلاج الجرب والحساسية (مستند)

وجهت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر "إكتوميثرين 5%"، لأربع تشغيلات.

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-السيسي يوجّه بسرعة الانتهاء من إنشاءات مستشفى كفرالشيخ الجامعي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وناصر خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

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-الزفة تحولت جنازة.. مصرع عروسين وفتاة في انقلاب سيارة بمصرف بالبحيرة

تحولت زفة إلى جنازة بعد انقلاب سيارة ملاكي بالعروسين، داخل مصرف على طريق "الخوالد - إيتاي البارود"، ما أدى إلى وفاتهما وشقيقة العروس، وإصابة قائد السيارة.

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-الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التموين بشأن إنهاء موسم توريد القمح المحلي 2021

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بشأن إنهاء موسم توريد القمع المحلي 2021، على أن يتم إغلاق المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية اعتبارا من نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 7 / 7 2021.

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-برلماني وفدي يطالب بتغيير اسم العاصمة الإدارية لـ"مدينة السيسي الجديدة"

أعلن اللواء هاني دري أباظة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تأييد مقترح إطلاق أسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، على العاصمة الإدارية الجديدة تحت اسم "مدينة السيسي الجديدة".

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-السيسي يوجّه بإعادة صياغة أصول وأراضي البحوث الزراعية بأقصى قدر ممكن

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وناصر خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

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-السيسي يوجّه بتخصيص أراضي البحوث الزراعية بكفرالشيخ في إنشاء جامعة أهلية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وناصر خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

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-بعد سقوط كابول.. ترامب يدعو بايدن إلى الاستقالة من منصبه

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأحد جو بايدن إلى الاستقالة من منصبه بعد اقتحام طالبان العاصمة الأفغانية كابول، حسبما ذكرت "نيوزويك" الأمريكية.

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-فوضى في مطار كابول مع استمرار عمليات الإجلاء (فيديو)

تفيد الأنباء الواردة من العاصمة الأفغانية بأن الفوضى تعم مطار كابول الدولي بما في ذلك إطلاق نار محتمل داخل المطار، حيث لا تزال عمليات إجلاء الأجانب مستمرة.

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-ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 شخصًا

أعلنت هيئة الحماية المدنية في هايتي؛ ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

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-جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تطورات الوضع في أفغانستان وجوتيريش يدعو لضبط النفس

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة في وقت لاحق اليوم الإثنين لبحث تطورات الوضع في أفغانستان بعد دخول طالبان للعاصمة كابول.

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-إجلاء الآلاف جراء حرائق الغابات في الغرب الأمريكي

تواصلت حرائق الغابات عبر مساحات شاسعة من غرب الولايات المتحدة مما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص عن مساكنهم.

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-أمريكا تعزز قواتها في أفغانستان في مسعى لتأمين مطار كابول

عززت الولايات المتحدة قواتها في أفغانستان لترتفع إلى ستة آلاف جندي بعد وصول طالبان إلى العاصمة كابول.

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-كورونا اليوم: هكذا يؤثر اللقاح على متحور دلتا.. وتوضيحات بشأن الإصابة بعد التطعيم

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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-كيف يحدث اللقاح فرقا في مواجهة متحور دلتا؟

حاولت صحيفة "نيويورك تايمز" معرفة الأثر الذي يتركه اللقاح على الأشخاص في مواجهة متحور "دلتا"، النسخة الأشرس من فيروس كورونا، خاصة أنه صار يشكل غالبية الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة.

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-حريق غابات ضخم يشتعل بالقرب من القدس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حريق غابات سريع الانتشار يشتعل على مشارف القدس اليوم الأحد.

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-شكري يعرب لنظيره الجزائري عن تعازي مصر في ضحايا الحرائق

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، نقل خلاله مُجددًا تعازي جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، وذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت مؤخرًا بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة العديد من الأشقاء الجزائريين.

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-مفتي الجمهورية ينعى ضحايا انفجار صهريج وقود في لبنان

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ضحايا انفجار خزانات تحتوي على الوقود في بلدة التليل بمنطقة عكار بلبنان؛ ما تسبب في سقوط عددٍ كبير من القتلى والمصابين وصل حتى الآن إلى 22 قتيلًا و80 مصابًا.

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