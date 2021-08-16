جوتيريش يدعو طالبان إلى "أقصى درجات ضبط النفس"

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأحد، طالبان وجميع الأطراف الأفغانية الأخرى إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس"، بعد ساعات على دخول مقاتلي الحركة إلى كابول.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إنّ "الأمين العام قلق خصوصاً حيال مستقبل النساء والفتيات اللواتي يجب حماية حقوقهنّ المكتسبة بصعوبة".

وأشارت إلى أنّ من المقرّر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً الاثنين لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وسيُقدّم غوتيريش تقريراً خلال الاجتماع الذي يُعقد الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك (14,00 ت غ).

وسلّط الأمين العام للأمم المتحدة الأحد الضوء على الاحتياجات الإنسانيّة للبلاد، داعياً جميع الأطراف إلى ضمان "وصول العاملين في المجال الإنساني بلا عوائق من أجل تقديم المساعدة في الوقت المناسب، والتي تُعتبر ضروريّة لإنقاذ الأرواح".

وأضاف أنّ الأمم المتحدة ما زالت "مصمّمة على المساهمة في تسوية سلميّة للنزاع".