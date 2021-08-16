الخارجية الأميركية: جميع موظفي السفارة في كابول نقلوا إلى المطار

ابوظبي - سيف اليزيد - أكملت الولايات المتحدة إجلاء موظفيها من سفارتها في كابول، وفقاً لما أكدته وزارة الخارجية الأميركية يوم الأحد.

وقالت الوزارة إن جميع أفراد السفارة في مطار كابول، حيث يقوم الجيش الأميركي بتأمينهم.

ومن المقرر أن يستقل معظم الأفراد طائرات من هذا المكان، وفقاً لبيانات سابقة. ومن غير الواضح أي أفراد سيبقون في كابول وكم عددهم.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم إنزال العلم الأميركي من على مجمع السفارة في وقت سابق.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أواخر الأسبوع الماضي أنه مع تخفيض عدد أفراد السفارة للحد الأدنى فإنه لن يتم إجلاء الموظفين بالكامل ولكن طرأ تغيير بعد أن دخل مسلحو طالبان كابول يوم الأحد.