مسؤول أمريكي: معظم الموظفين الغربيين أصبحوا خارج كابل الآن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 07:09 صباحاً - منذ 7 دقائق

صرح مسؤول أمريكي، اليوم الاثنين، أن معظم الدبلوماسيين الغربيين غادروا كابل بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية.

وقال المسؤول: “يمكنني القول إن معظم الموظفين الغربيين أصبحوا خارج كابل الآن”، مضيفا أن بعض الموظفين باقون للدعم.

وتنقل طائرات هليكوبتر الدبلوماسيين من منطقة السفارات في كابل إلى المطار منذ أمس الأحد عندما دخلت حركة طالبان العاصمة وأعلنت السيطرة عليها.

من جانبه ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في وقت متأخر من أمس الأحد أن جميع موظفي السفارة الأمريكية في كابل قد نقلوا بأمان إلى مطار حامد كرزاي الدولي.

وأوضح في بيان أن الجيش الأمريكي يؤمن محيط المطار.