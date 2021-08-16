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بالأرقام.. استطلاع للرأي كشف تراجع شعبية أردوغان وحزبه

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

تراجعت شعبية حزب العدالة والتنمية في الشارع التركي، وانخفضت نسبة التصويت له إلى 31 %، بحسب الاستطلاع الأخير الذي أجرته شركة أكسوي لاستطلاعات الرأي .

 

وبلغ معدل التصويت لتحالف الجمهور، الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية 39 %،  بينما تواصل نسب التصويت لتحالف الأمة في الزيادة، مسجلة 42 %.

 

وتقلص الفارق بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري إلى 1.9 %، في حين احتل حزب الخير المركز الثالث بنسبة 13.3 %، وسجل حزب الديمقراطية والتقدم 2.6 %، بينما بلغت نسبة التصويت لحزب السعادة 0.8 %، وبلغت نسبة التصويت لحزب المستقبل 1.7 %.

 

وتشير استطلاعات الرأي إلي تراجعه كبير في شعبية أردوغان وحزبه بسبب السياسات التي يتبعها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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