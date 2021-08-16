شكرا لقرائتكم خبر عن 51 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل البر الرئيسي الصيني 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 المنقولة محليا، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين، ومن بين الحالات المحلية، تم الإبلاغ عن 6 حالات في كل من جيانغسو وخنان وواحدة في هونان.

كما تم الإبلاغ عن 38 حالة مستوردة جديدة، بما في ذلك 11 في يوننان، وخمس في كل من تشجيانغ وشاندونغ وقوانغدونغ، وأربع في فوجيان، وحالتان في كل من بكين وشانغهاي، وحالة في كل من تيانجين وشانشي ولياونينغ وهيلونغجيانغ.