شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تمدد إجراءات الإغلاق في ملبورن لمدة 14 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت السلطات الأسترالية فرض حظر تجول ليلي، وتمديد إجراءات إغلاق كوفيد -19 في ملبورن لمدة أسبوعين آخرين، لاحتواء تفشي فيروس كورونا شديد العدوى من دلتا.

يشار إلى أن وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، كشف أن بلاده باعت مليون جرعة من لقاح "فايزر- بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أستراليا، في إطار "سياسة مسؤولة للتضامن".

وسجلت نيو ساوث ويلز الأسترالية 415 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 مكتسبة محليًا، وأربع وفيات كان منها ما لا يقل عن 35 حالة في المجتمع أثناء فترة العدوى، فيما سجلت فيكتوريا 25 إصابة جديدة بالفيروس.