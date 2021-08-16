استطلاع للرأي كشف تراجع شعبية أردوغان وحزبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تراجعت شعبية حزب العدالة والتنمية في الشارع التركي، وانخفضت نسبة التصويت له إلى 31 %، بحسب الاستطلاع الأخير الذي أجرته شركة أكسوي لاستطلاعات الرأي .



وبلغ معدل التصويت لتحالف الجمهور، الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية 39 %، بينما تواصل نسب التصويت لتحالف الأمة في الزيادة، مسجلة 42 %.

وتقلص الفارق بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري إلى 1.9 %، في حين احتل حزب الخير المركز الثالث بنسبة 13.3 %، وسجل حزب الديمقراطية والتقدم 2.6 %، بينما بلغت نسبة التصويت لحزب السعادة 0.8 %، وبلغت نسبة التصويت لحزب المستقبل 1.7 %.

وتشير استطلاعات الرأي إلي تراجعه كبير في شعبية أردوغان وحزبه بسبب السياسات التي يتبعها.