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استطلاع للرأي كشف تراجع شعبية أردوغان وحزبه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تراجعت شعبية حزب العدالة والتنمية في الشارع التركي، وانخفضت نسبة التصويت له إلى 31 %، بحسب الاستطلاع الأخير الذي أجرته شركة أكسوي لاستطلاعات الرأي .

 

وبلغ معدل التصويت لتحالف الجمهور، الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية 39 %،  بينما تواصل نسب التصويت لتحالف الأمة في الزيادة، مسجلة 42 %.

 

وتقلص الفارق بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري إلى 1.9 %، في حين احتل حزب الخير المركز الثالث بنسبة 13.3 %، وسجل حزب الديمقراطية والتقدم 2.6 %، بينما بلغت نسبة التصويت لحزب السعادة 0.8 %، وبلغت نسبة التصويت لحزب المستقبل 1.7 %.

 

وتشير استطلاعات الرأي إلي تراجعه كبير في شعبية أردوغان وحزبه بسبب السياسات التي يتبعها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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