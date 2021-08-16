في عهد أردوغان.. تسمم أكثر من 10 آلاف شخص بسبب المبيدت الزراعية بتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت بيانات رسمية تركية تسمم أكثر من 10 آلاف شخص بسبب المبيدات الزراعية، توفي منهم 43 خلال 7 سنوات.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

بيان وزير الصحة جاء ردًا على استجواب تقدم به قبل عام، النائب البرلماني، لَفَنت جوق، عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، حول من تسمموا بمبيدات حشرية تم استخدامها بشكل غير صحيح وبجرعات زائدة.

وقال الوزير في بيانه إن عدد المواطنين الذين تسمموا بالمبيدات الزراعية بين عامي 2013 و2019 بلغ 10 آلاف و697 شخصًا، ولقي 43 شخصًا منهم مصرعهم.

وأشار قوجه، إلى أنه لم يرد سابقًا على هذا السؤال البرلماني، لعدم وجود معلومات كافية عن عمال زراعيين تسمموا بتلك المبيدات.

وتعليقًا على بيان الوزير انتقد المعارض، جوق، عدم احتفاظ وزارة الصحة التركية، بإحصائيات التسمم والأمراض الخاصة بالعمال الزراعيين.

وأضاف قائلا: "العمال الزراعيين في بلدنا يكسبون قوت يومهم بالعمل الجاد في ساعات العمل الطويلة، وفي ظروف صعبة للغاية مقابل أجور منخفضة، كما أن هناك العديد من الأطفال العاملين في هذا القطاع".

وتابع: "يزداد الاستخدام الخاطئ للمبيدات الزراعية يوميًا نتيجة السياسة الخاطئة المتبعة، وهذا الاستخدام الخاطئ يؤثر بشكل مباشر على عمال الزراعة".

كما انتقد السياسة التي تنتهجها الحكومة التركية، بحق العمال الزاعيين قائلًا: "ليس هناك حلول إيجابية لعمال الزراعة في تركيا، فلا يوجد لديهم تأمينات صحية، كما تتجاهل وزارة الصحة العمال الذين ليس لديهم سجل رسمي والذين يعملون في ظروف غير آمنة".

واستطرد جوق قائلا: "كل عام يُصاب ما يقرب من ألفي مواطن بالتسمم بتلك المبيدات، بينما يفقد 7 أشخاص حياتهم".