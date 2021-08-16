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تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية 2021.. تراجع معدلات الفقر والبطالة وزيادة النمو

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية تتسم بالطموح باستهدافها معدل نمو اقتصادي 5,4% وذلك فى ظل ظروف عدم التيقن بتطورات الجائحة وتداعياتها، بالإضافة إلى استهداف رفع معدل الاستثمار إلى 17.6% واحتواء معدل التضخم ليستقر عند 6% ومعدل البطالة ليصبح فى حدود 7.3%. 


ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول وضع الاقتصاد:
  1. خطة التنمية تستهدف معدل نمو اقتصادي 5,4% بنهاية العام المالى الحالي.
  2. تستهدف الخطة رفع معدل الاستثمار إلي 17.6%.
  3. تستهدف الخطة احتواء معدل التضخم ليستقر عند 6% .
  4. تستهدف الخطة الوصول بمعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3%.
  5. تواصل تراجع معدل الفقر إلى 28.5%.
  6. زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في عام21/2022.
  7. مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2% عام 21/2022.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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