شكرا لقرائتكم خبر عن 1556 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تسجيل 1556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 225 ألفا و481 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن المركز، القول إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2167 حالة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 38ر22 مليون شخص، أي نحو 6ر43 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 34ر51 مليون مواطن، وحصل نحو 19 % أي نحو 74ر9 مليون شخص على جرعتي اللقاح.