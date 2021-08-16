سقوط كابول.. كيف علق كل من نائب الرئيس ووزير الدفاع؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد ساعات من سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، كابول، عقب مسؤولون بارزون على تطورات الأوضاع في البلاد.

وأعلن أمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني، أنه باق في بلاده مع شعبه، مؤكدا أنه لن ينحني أمام "طالبان".



وكتب صالح على "تويتر": "على أرضي. مع الشعب. لسبب وهدف. بإيمان راسخ بالصلاح. شرعيتنا هي مقاومة القمع والديكتاتورية الوحشية".

بدوره، وجه وزير الدفاع في أفغانستان الجنرال بسم الله محمدي انتقادا لاذعا للرئيس أشرف غني ومسؤولين آخرين على خلفية مغادرتهم البلاد.

وكتب محمدي على "تويتر": "قيدوا أيدينا وراء ظهورنا وباعوا الوطن، اللعنة على غني وعصابته".



وبعد نحو 3 أشهر من بدء انسحاب القوات الدولية، وصلت طالبان إلى العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، فيما فرّ الرئيس أشرف غني من البلاد، تاركاً السلطة عمليّاً للحركة.

الحركة تمكنت من السيطرة على العاصمة في وقت وجيز بينما أشارت تقديرات أمريكية قبل 3 أيام إلى أن طالبان تحتاج إلى 3 شهور لإنجاز هذه المهمة.