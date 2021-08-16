عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد سقوط العاصمة الأفغانية.. ترامب يطالب بايدن بالاستقالة

الإثنين 16 أغسطس 2021

الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن إلى تقديم استقالته على خلفية الأوضاع في أفغانستان.



وقال ترامب في بيان: "لقد حان الوقت لكي يستقيل جو بايدن.. هذا عار.. كيف سمح بحدوث ذلك في أفغانستان؟".

وأضاف: "ذلك يأتي جنبا إلى جنب مع الارتفاع الهائل في إصابات كورونا، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، والاقتصاد المعطل".

والأحد، غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني العاصمة كابول، فيما دخل مسلحو طالبان للعاصمة.

وأظهرت صور بثتها وكالات الأنباء مسلحي طالبان في مكتب "غني"، بعد أن أعلنت الحركة سيطرتها على القصر الرئاسي.

وسيرت طالبان دوريات أمنية لحفظ الأمن في العاصمة التي سيطرت عليها الأحد دون قتال يذكر.

ومنذ إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من البلاد شنت الحركة هجوما واسعا على كامل البلاد وبدا حينها أن سيطرتها على السلطة مسألة وقت.

وأشارت تقديرات أمريكية قبل يومين إلى أن طالبان تحتاج 3 شهور للسيطرة على العاصمة، لكن الحركة أظهرت خطأ تلك التقديرات.