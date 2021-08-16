خطة التنمية الاقتصادية 2020/2021 تتوقع وصول حجم الإيرادات السياحية لـ6 مليار دولار

القاهرة - سامية سيد - تتوقع حكومة الدكتور مصطفي مديولي فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) أن يصل حجم الإيرادات السياحية خلال العام المالى الجارى 2021/2022 إلى 6 مليارات دولار، وهو رقم متحفظ عن توقعات البنك الدولى بأن تبلغ الإيرادات 6.8 مليار دولار.

وفى الإطار ذاته عكست التصريحات الصادرة عن مؤسسات دولية وبنكية توقعات إيجابية للسياحة المصرية، حيث أكدت من المتوقع أن تبدأ السياحة المصرية فى الانتعاش خلال النصف الثانى من عام 2021 وأن تعود الحركة إلى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا فى عام 2022.

وتأتى تقديرات الخطة الواردة، فى ضوء الاسترشاد بتوقعات زوال الجائحة مع بداية تعافى قطاع السياحة العالمية خلال النصف الأول من عام 21/22، وخاصة مع ظهور الأمصال الفعالة للوقاية من الفيروس، ومع الاتجاه الدولى نحو الإزالة التدريجية لقيود الطيران الدولى، وعودة استئناف الرحلات الروسية لكافة المقاصد السياحية المصرية.

وبناء على ذلك، ينتظر أن تعاود السياحة المصرية مسارها الطبيعى بصورة متدرجة على امتداد النصف الأول من عام الخطة، فيشهد ارتفاع أعداد الزائرين إلى 400 ألف زائر شهريا، ثم بصورة متسارعة فى النصف الثانى من العام بتصاعد العدد الشهرى للوافدين إلى ما يربو على 750 ألف زائر