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صبط بطل فيديو سيارة فوق الرصيف بالإسكندرية.. والمتهم: "كنت عاوز اختصر الطريق"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط المتهم بقيادة سيارته الملاكي أعلى رصيف المشاة رصيف المشاة" بالإسكندرية.

وكانت الاجهزة الأمنية كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع_فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) متضمنًا قيام قائد سيارة ملاكي بالسير أعلى الرصيف المخصص لحركة المشاة بطريق الكورنيش دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد وضبط قائد السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلل ذلك لقيامه باختصار المسافة عقب خروجه من ساحة الانتظار .

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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