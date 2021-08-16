"كثيرون تحت الأنقاض".. ارتفاع حصيلة قتلى زلزال هايتي إلى نحو 1300 قتيلاً

ارتفعت الحصيلة المؤقّتة للزلزال القوي الذي ضرب السبت جنوب غرب هايتي إلى 1297 قتيلاً، وفق ما أعلنت الحماية المدنيّة، الأحد.



وقالت الحماية المدنيّة في بيان إنّ حصيلة الجرحى ارتفعت إلى أكثر من 5700، مشيرة إلى أنّ هناك أشخاصاً "كثيرين آخرين تحت الأنقاض".



ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين غداة الزلزال الذي بلغت قوّته 7.2 درجة، والذي ضرب قرابة الساعة 08:30 (12:30 ت غ)، على بُعد 12 كيلومترا من مدينة سان لوي دو سود، التي تبعد بدورها 160 كيلومترا عن العاصمة بورت أو برنس، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل.



وأدّى الزلزال إلى انهيار كنائس ومحال ومنازل ومبان علق مئات تحت أنقاضها.



وعمل السكّان على انتشال جرحى عالقين تحت الأنقاض، في جهود أشاد بها الدفاع المدنيّ، مؤكدا أن "عمليّات التدخّل الأولى (...) أتاحت سحب كثيرين من تحت الأنقاض".



وتبذل المستشفيات القليلة في المناطق المتضررة جهودا شاقة لتقديم الإسعافات.



وأعلن رئيس الوزراء أرييل هنري الذي تفقد في مروحية المناطق الأكثر تضرراً حالة الطوارئ، السبت، لمدّة شهر في المقاطعات الأربع المتضررة من الكارثة.



المصدر: فرانس برس