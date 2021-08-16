شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا الجديدة في البرازيل تتخطى 13 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 13957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و270 حالة وفاة، خال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن البرازيل سجلت حتى الآن حوالي 20 مليونا و332 ألف شخص منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 569 ألفا و58 شخصا.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث، في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.