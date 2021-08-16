زلزال هايتي.. ارتفاع الضحايا لـ1297 قتيلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت هيئة الحماية المدنية في هايتي، الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد إلى 1297 قتيلا.

وضرب الزلزال هايتي، السبت، قرابة الساعة 08.30 (12.30 بتوقيت جرينتش)، على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كيلومتراً عن العاصمة بور أو برنس، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل.



وأدّى الزلزال إلى انهيار كنائس ومحال ومنازل ومبان علق مئات تحت أنقاضها.



وعمل السكّان على انتشال جرحى عالقين تحت الأنقاض، في جهود أشاد بها الدفاع المدنيّ، مؤكداً أن "عمليّات التدخّل الأولى أتاحت سحب كثيرين من تحت الأنقاض".



وتبذل المستشفيات القليلة في المناطق المتضررة جهوداً شاقة لتقديم الإسعافات.

وأعلن رئيس الوزراء أرييل هنري الذي تفقد في مروحية المناطق الأكثر تضرراً حالة الطوارئ، السبت، لمدّة شهر في المقاطعات الأربع المتضررة من الكارثة.