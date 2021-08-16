محمد الفلاح - حكم السيف والسلاح.. الرئيس الأفغاني يبرر مغادرته البلاد

الإثنين 16 أغسطس 2021

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأحد، إنه قرر مغادرة البلاد حتى لا تسيل الدماء، في أول تعليق له بعد سقوط العاصمة كابول في قبضة طالبان، مشددا على أن الحركة فازت بحكم السيف والسلاح.



وأضاف في بيان هو الأول منذ مغادرته البلاد قائلا: "قضيت حياتي لمحاولة حماية البلاد طيلة الـ20 سنة الأخيرة".

وأشار غني إلى أن طالبان أوضحت أنها مستعدة لشن هجوم دموي على كابول للإطاحة به.

وبرر موقفه بقوله إن "العاصمة كابول كانت ستتعرض لكارثة إنسانية، لو لم أغادر البلاد".

وأضاف الرئيس الأفغاني أن طالبان أمام اختبار تاريخي إما أن تعطي الأولوية لحماية البلاد أو لشبكات دولية أخرى.

وحمل حركة طالبان مسؤولية مسؤولية الأمن في البلد الذي أسدل الستار عن الحقبة الأمريكية التي امتدت لعقدين.

واعترف الرئيس الأفغاني بأن طالبان فازت بحكم السيف والسلاح.

وأعلن مسؤول أفغاني رفيع اليوم مغادرة غني البلاد وسط أنباء عن توجهه إلى طاجيكستان.

وأظهرت صور بثتها وكالات الأنباء مسلحي طالبان في مكتب غني، بعد أن أعلنت الحركة سيطرتها على القصر الرئاسي.

وسيرت طالبان دوريات أمنية لحفظ الأمن في العاصمة التي سيطرت عليها اليوم دون قتال يذكر.

ومنذ إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من البلاد شنت الحركة هجوما واسعا على كامل البلاد وبدى حينها أن سيطرتها على السلطة مسألة وقت.

وأشارت تقديرات أمريكية قبل يومين إلى أن طالبان تحتاج 3 شهور للسيطرة على العاصمة، لكن الحركة أظهرت اليوم خطأ تلك التقديرات.