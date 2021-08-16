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واشنطن توسع وجودها الأمني في كابل إلى 6 آلاف جندي

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتين، توسيع التواجد الأمني في كابل الى ما يقرب من 6000 جندي لتمكين المغادرة الآمنة للأفراد الأميركيين وحلفائها في أفغانستان.

وذكرت الوزارتان في بيان، اليوم: "أنهينا إجراءات أمنية بمطار كابل لضمان نقل آمن لموظفينا، سنستكمل إجلاء الآلاف من مواطنينا خلال الأيام المقبلة".

وأضافتا: "نحو 2000 أفغاني وصلوا لأمريكا وآلاف آخرون نعمل على ترحيلهم".

وقالت الخارجية الأمريكية أنها أنزلت العلم بسفارتها في كابل و"جميع الموظفين تقريبا" في المطار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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