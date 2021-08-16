شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تواصل الارتفاع.. مصر تعلن بيان كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء أمس الأحد تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 4 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 233 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 234 ألفا و114 حالة حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد بلغ 285 ألفا و 358 شخصا وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 619 حالة.