شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو سقوط أفغانستان بالكامل في أيدي طالبان ليس حتميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءل موقع «ناشيونال إنترست» الأمريكي عما إذا كانت أفغانستان ستنهار بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.

وبحسب مقال لـ«بيتر سوسيو»، أكملت حركة طالبان، الجمعة الماضية، الاستيلاء على قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان ومسقط رأس الحركة الإسلامية.

وأضاف: يأتي ذلك في أعقاب الاستيلاء على العاصمة الإقليمية هلمند، والتي أعطت بشكل أساسي للقوات المتمردة سيطرة شبه كاملة على جنوب وغرب أفغانستان. وسيسمح ذلك لطالبان بالبدء في زحفها على كابول، عاصمة البلاد.

وتابع: تسيطر قوات المتمردين الآن على نحو ثلثي البلاد. هذا الأسبوع فقط اجتاحت طالبان 4 عواصم إقليمية. ومع ذلك، يأمل بعض المسؤولين في الحكومة الأمريكية أن تتمكن القوات الحكومية الأفغانية من الحفاظ على سيطرتها على العاصمة المركزية. ليس لدى المتمردين قوة جوية ويفوقهم عدد قوات الدفاع الأفغانية التي تدربها الولايات المتحدة.

سقوط كابول

ونقل عن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين، قوله: يجب ألا تكون أي نتيجة محتملة حتمية بما في ذلك سقوط كابول. يجب ألا يكون الأمر على هذا النحو، يعتمد الأمر حقا على نوع القيادة السياسية والعسكرية التي يمكن للأفغان حشدها لتغيير هذا الوضع.

ومضى يقول: لقد أوضح الرئيس جو بايدن بالفعل أنه لن يعكس مسار إرسال القوات الأمريكية إلى أفغانستان، حتى مع قيام طالبان بخطوات كبيرة في ساحة المعركة في جميع أنحاء البلاد، وقال الرئيس للصحفيين إن أفغانستان عليها أن تقاتل من أجل نفسها، ويجب أن يقاتل الأفغان من أجل أمتهم.

وأردف: سيطرت طالبان على أفغانستان عام 1996 وحكمت البلاد حتى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي والبنتاغون، والتي كانت موجهة من قبل إرهابيي القاعدة الذين كانوا يعملون دون عقاب من داخل أفغانستان.

وأضاف: ناقش مجلس الأمن الدولي بالفعل مشروع بيان يدين هجمات طالبان على المدن والبلدات، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. تم تحذير طالبان من أنها إذا استولت على البلاد بالقوة، فمن غير المرجح أن يتم الاعتراف بها كحكومة شرعية لأفغانستان.

وأردف: من جانبها، قالت طالبان إنها لن تشارك في أي مؤتمر حول مستقبل أفغانستان حتى تغادر جميع القوات الأجنبية البلاد. حتى مع مغادرة القوات الأجنبية، يبدو أن طالبان ستختار ببساطة كابول كجائزة بدلا من ذلك.

تجنب الكارثة

وبحسب مقال بالموقع نفسه، جاء تحت عنوان «كيف يمكن تجنب كارثة في أفغانستان»، تساءل مايكل أوهانيون، وهو زميل بارز في معهد بروكينغز: مثل روما وسايجون من قبل، هل ستسقط كابول قريبا؟ وهل ستتولى طالبان السيطرة على البلاد كافة، تمامًا كما فعلت في أواخر التسعينيات باستثناء جيوب في شمال البلاد؟

وأردف يقول: يبدو أن وكالة الاستخبارات المركزية تعتقد ذلك، حيث يقول تقرير تم تسريبه مؤخرا إن حكومة الرئيس أشرف غني ربما تنهار خلال هذا العام.

وأضاف: أدى قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب ما تبقى من 3 آلاف جندي مقاتل أمريكي من أفغانستان سريعًا هذا العام، إلى وضع مستقبل البلاد في مهب الريح.

وتابع بقوله: من المؤكد أن الأوضاع في البلاد كانت متأزمة من قبل، ولكنها الآن أصبحت أكثر تأزمًا. وسواء أصبحت أفغانستان التي ستديرها طالبان ملاذا للقاعدة أو الإرهابيين المرتبطين بها مرة أخرى أم لا، فسيتعين علينا بذل المزيد من الجهود للتأكد من أن الأمر لن يصبح كذلك.

وأشار إلى أن هذا يعني أن بايدن قد يضطر في النهاية إلى إنفاق المزيد من الوقت والموارد على أفغانستان حتى بعد رحيل القوات الأمريكية، حيث يواجه الملايين من الأفغان، بما في ذلك النساء والأقليات والمفكرون والإصلاحيون وأصدقاء الولايات المتحدة، الآن خطرًا أكبر من أي وقت مضى.

جمود عسكري

وأكد على أنه يوجد هناك مستقبل آخر محتمل لأفغانستان قد تفضله واشنطن، وهو حالة الجمود العسكري، حيث تسيطر طالبان على جزء من البلاد وتتولى أيضا جزءا من الحكومة، بينما تمتلك الميليشيات الصديقة جزءا كبيرا آخر.

وتابع: ربما، مع بعض الحظ، يمكن أن ينتج عن هذا النوع من المواجهة بمرور الوقت إمكانية إجراء مفاوضات حول تقاسم السلطة.

ونبه إلى أن هذا يمكن أن يساعد هذا على تمكين حلفاء الولايات المتحدة وتوفير أجزاء آمنة نسبيا من البلاد يمكن أن تستند إليها أصول الاستخبارات الصديقة، ما يسهل منع ظهور ملاذات للمتطرفين الإرهابيين في أفغانستان في المستقبل.

واقترح الكاتب أن تكون لدى الحكومة إستراتيجية منطقية للتخطيط حول متى وأين ستقاتل.

وأشار إلى أن جوهر الإستراتيجية يجب أن يتضمن حماية كابول والمراكز الرئيسة، حتى مع سقوط قندهار.

القوات الخاصة

وأشار إلى أنه لا ينبغي استخدام أكثر قطاعات الجيش فاعلية، من القوات الخاصة وربما التشكيلات الرئيسية للجيش مثل الفيلق 201 و203، اللذين يتمركزان في شرق البلاد، في استعادة الأراضي التي لا يمكن السيطرة عليها بشكل واقعي، مثل معظم المدن في مقاطعة هلمند في الجنوب، وبعض المناطق الجبلية في الشرق، والكثير من المناطق الريفية في البلاد.

ولفت إلى أن هذه القوات يجب استخدامها للدفاع عن المدن الرئيسة وشن هجمات مضادة انتقائية.

كما دعا إلى وضع خطة مع الولايات المتحدة وحلف الناتو لتمويل الجيش والسياسيين وبعض الميليشيات المناهضة لطالبان التي يمكن أن تساعد في السيطرة على بعض المناطق في البلاد.

كما طالب واشنطن بتضمين القوات الخاصة الأمريكية مع بعض وحدات الجيش الأفغاني، وأن تكون مستعدة لاستخدام قوتها الجوية الهجومية المتمركزة في المنطقة الأوسع للمساعدة في الدفاع ضد هجمات طالبان ضد المدن الرئيسة.

كما أشار إلى ضرورة وضع خطة لإعادة توطين السكان البشتون في شمال وغرب البلاد، بطريقة إنسانية وآمنة، حيث إنهم يوفرون الغطاء والدعم لحركة طالبان والتي لا يمكن التحقق منها أو ضمانها.