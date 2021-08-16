شكرا لقرائتكم خبر عن بالتهديدات.. كوريا الشمالية تحول الانتباه عن أزمتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية إن التهديدات العسكرية التي تصدر من كوريا الشمالية تهدف إلى تحويل الانتباه عن الأزمة الاقتصادية.

وبحسب تقرير للصحيفة، يقول المحللون إن النظام يتطلع إلى تحويل التركيز من المشاكل الداخلية إلى الخطاب حول المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ونقل عن محللين قولهم إن تهديد كوريا الشمالية بتعزيز قدرتها العسكرية لمواجهة العداء من جانب واشنطن قبل المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يهدف إلى صرف الانتباه عن أزمتها الاقتصادية، لكنه قد يؤدي إلى استئناف تجارب الصواريخ.

وأردف التقرير: في حين أنه لا يوجد شيء غير عادي بشأن معارضة كوريا الشمالية للتدريبات الصيفية التي تشارك فيها القوات الأمريكية والكورية الجنوبية، فإن تحذيرها هذا الأسبوع من أن سيول وواشنطن تواجهان تهديدات أمنية أكبر يأتي من موقف ضعف لم نشهده منذ وصول كيم جونغ أون إلى السلطة قبل 10 سنوات.

وتابع: تواجه كوريا الشمالية في ظل ظروف الطقس القاسية والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا والعقوبات الدولية المفروضة ردًا على برامج الصواريخ الباليستية والنووية، واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها الممتد 73 عامًا.

ومضى التقرير يقول: اتخذ كيم خطوات غير عادية للاعتذار عن الحالة المحفوفة بالمخاطر للاقتصاد، ومناشدة مواطنيه الـ 25 مليونا للاستعداد للتحديات التي شبهها بـ «المسيرة الشاقة» في التسعينيات، حيث يُعتقد أن ما يصل إلى 3 ملايين شخص قد لقوا حتفهم خلال مجاعة.

وأضاف: تصر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على أن التدريبات تهدف فقط إلى اختبار قدراتهما الدفاعية ضد كوريا الشمالية المتحاربة والمسلحة نوويا، لكن بيونغ يانغ تزعم أنها تدريبات على غزو بقيادة الولايات المتحدة.

ونوه بأن الإدانة الأخيرة للتدريبات جاءت من كيم يو جونغ، أخت كيم المؤثرة، مما يشير إلى أن المخاطر تتزايد مع محاولة النظام تحويل التركيز بعيدا عن تحدياته الداخلية العديدة، بما في ذلك نقص الغذاء وتعطيل التجارة مع الصين بسبب القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

ونقل عن ليف إيريك إيزلي، الأستاذ في جامعة إيها في سيول، قوله: يبدو أن خطاب كوريا الشمالية المكثف ضد تقليص التدريبات الدفاعية الأمريكية - الكورية الجنوبية يتعلق بالسياسة الداخلية أكثر من كونه يشير إلى واشنطن.

ولفت التقرير إلى أن بيان كيم يو جونغ، التي تعتبر المركز الثاني في القيادة في كوريا الشمالية، دعا واشنطن إلى سحب 28500 جندي من كوريا الجنوبية، حيث بدأت القوات الكورية الجنوبية ونظيراتها الأمريكية التدريبات الأولية قبل 10 أيام من التدريبات المحاكاة بالكمبيوتر.

وبحسب المحللين، فإن نبرة كيم، والمطالبة المحددة بسحب القوات، كانت تهدف إلى إحداث احتكاك بين واشنطن وسيول، بينما يستعد الكوريون الجنوبيون لانتخاب رئيس جديد في الربيع المقبل ليحل محل الليبرالي مون جاي إن.