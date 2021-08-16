شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان في كارثة جديدة.. والحكومة إلى المجهول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل لبنان الغرق في أزماته ونكباته، ففي فجر أمس الأحد وقعت كارثة في منطقة عكار شمال لبنان راح ضحيتها العشرات بين قتلى ومصابين، وعلى وقع الكارثة تبادل التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل من جهة وتيار المستقبل وسعد الحريري من جهة الاتهامات، في محاولة من الأول لاستغلال الحادثة الكارثة لأهداف سياسية والنيل من خصومه السياسيين.

وفيما اتهم اللواء أشرف ريفي جبران باسيل بأنه زعيم مافيا النفط، طالب سعد الحريري باستقالة الرئيس عون من منصبه.