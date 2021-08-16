مطار كابول.. فوضى وزحام وأوضاع مأساوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حالة من الفوضى تسيطر على مطار العاصمة الأفغانية، كابول، بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان وفرار رئيس البلاد أشرف غني للخارج.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي قالوا إنها من مطار كابول تظهر حالة كبيرة من الفوضى والزحام الشديد.



وأكدوا على أنها تجمعات لمواطنين يحاولون الهرب من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة.

وعلق أحدهم على أحد الفيديوهات قائلا: "هذا وضع مأساوي وفوضوي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول".

والأحد، غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني العاصمة كابول، فيما دخل مسلحو طالبان للعاصمة.



وأظهرت صور بثتها وكالات الأنباء مسلحي طالبان في مكتب "غني"، بعد أن أعلنت الحركة سيطرتها على القصر الرئاسي.



وسيرت طالبان دوريات أمنية لحفظ الأمن في العاصمة التي سيطرت عليها الأحد دون قتال يذكر.

ومنذ إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من البلاد شنت الحركة هجوما واسعا على كامل البلاد وبدا حينها أن سيطرتها على السلطة مسألة وقت.