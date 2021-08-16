عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنتاجون يقرر إرسال 1000 جندي إضافي إلى كابول

الإثنين 16 أغسطس 2021

الخليج 365

قال مسؤول أمريكي، الأحد، إن وزراة الدفاع (البنتاجون) قررت إرسال 1000 جندي إضافي إلى العاصمة الأفغانية للمساهمة في عمليات الإجلاء بعد سيطرة طالبان على كابول.



وكان البنتاجون قد أرسل قبل أيام 3 آلاف من قواته إلى كابول لضمان إخلاء آمن للدبلوماسيين الأمريكيين مع تقدم طالبان إلى العاصمة.

وأعلنت السفارة الأمريكية مغادرة السفير روس ويلسون مبنى السفارة متوجها إلى مطار العاصمة لكنها أشارت إلى ما قالت إنه "تغير سريع في الوضع الأمني في كابول وكذلك المطار".

وأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن قواته تساعد في إبقاء مطار العاصمة الأفغانية كابول مفتوحا لتسهيل عمليات الإخلاء.

وغادر الرئيس الأفغاني أشرف غني قبل ساعات العاصمة فيما دخل مسلحو طالبان للعاصمة وسيطروا على القصر الرئاسي.

وتعهد مسؤول أمريكي ببقاء القوات في مطار كابول لتأمين إجلاء البعثات الدبلوماسية.

وأعلنت دول غربية عدة نقل موظفيها الدبلوماسيين إلى المطار.