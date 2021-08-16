شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ فى دور الانعقاد الأول: 790 طلبا و183 زيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن ملخص أعمال أعضاء مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الأول، جاء فيها تقديم 790 طلبا خدميا لـ64 جهة حكومية وأنه تم الموافقة على 452 منهم.

وأشار التقرير إلى حضور 183 زيارة رسمية وعمل 91 زيارة ميدانية وحضور 137 فعالية وندوة من بينهم فعالية حفل كورال أطفال مصر فى ذكرى ثورة 30 يونيو وزيارة وزير القوى العاملة وزيارة الأكاديمية الوطنية للتدريب ومشاركة فى إطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية صغار الصيادين وفعالية متحف الحضارة والمشاركة فى تقديم أكبر قافلة طبية وغذائية مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى و370 ظهورا إعلاميا.

وأوضح التقرير أن نواب التنسيقية فى مجلس الشيوخ ألقوا 21 كلمة خلال 210 جلسة عامة وأنهم قدموا عدد 56 اقتراح برغبة وحضور 250 اجتماع لجان وعدد 3 مناقشات فى الجلسة العامة من بينها مناقشة قانون الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم ومناقشة قانون صندوق الوقف الخيرى وتعديل قانون الصكوك السيادية وحضور 34 تدريبا متخصصا.







