فوضى في مطار كابول مع استمرار عمليات الإجلاء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (بي بي سي)

تفيد الأنباء الواردة من العاصمة الأفغانية بأن الفوضى تعم مطار كابول الدولي بما في ذلك إطلاق نار محتمل داخل المطار، حيث لا تزال عمليات إجلاء الأجانب مستمرة.

وثمة تقارير عن إصابة مدنيين على مدرج المطار.

وقال شاهد عيان لبي بي سي إن المحاولات اليائسة للفرار تتحول في بعض الأحيان إلى تدافع.

وشارك الصحفي بلال سروار مقطع فيديو للمطارفي الساعات الأولى من يوم 16 أغسطس.

وأرسل الجيش الأمريكي آلاف الجنود لتأمين إجلاء موظفي السفارة الأمريكية في كابول.

قال مسؤول لوسائل إعلام أمريكية إن البنتاجون يعتزم إرسال ألف جندي إضافي للمساعدة في جهود الإجلاء في كابول. وكانوا قد أرسلوا 3000 جندي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للقوات الأمريكية في أفغانستان إلى 6000 جندي حتى الآن على الأقل.