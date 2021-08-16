تطعيم 586 ألف شخص ضد كورونا خلال 12 ساعة في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية في تونس اليوم الأحد عن تطعيم قرابة 586 ألف مواطن في 12 ساعة في يوم مفتوح شارك فيه الآلاف من المتطوعين.

ويقترب العدد من حصيلة الأحد الماضي الذي أقبل فيه أكثر من 550 ألف شخص تفوق أعمارهم 40 عاما على مراكز التطعيم في أنحاء البلاد.

وشملت الحملة التي امتدت من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء في أكثر من 400 مركز صحي، من سنهم بين 18 و39 عاما بيد أن السلطات سمحت لجميع المواطنين في الساعة الأخيرة قبل غلق المراكز بتلقي اللقاح.

وتسابق تونس الزمن لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين مع توفر مخزون كاف من اللقاحات المتأتية عبر الهبات الدولية ومبادرة "كوفاكس".

وحددت السلطات هدفا بتطعيم نصف سكان البلاد حتى منتصف أكتوبر، أي 5ر5 مليون شخص، تحسبا لاستئناف الدروس واستعادة النشاط الاعتيادي للإقتصاد.

ومنذ بدء حملة التطعيم في منتصف مارس الماضي تلقى أكثر من 4 ملايين و75 الف شخص اللقاح من بينهم مليون و488 ألف و800 شخص جرى تحصينهم بالكامل.

ولا تشمل هذه الإحصاءات حصيلة اليوم الأحد.

ويشير أخر تحديث لوزارة الصحة حتى تاريخ 13 أغسطس إلى وفاة 21 ألف و827 شخص وإصابة قرابة 640 ألف منذ مارس 2020.