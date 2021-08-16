30 سيارة شفط لإصلاح كسر خط مياه شارع جامعة الدول (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه 600 مم الكائن بتقاطع شارع السودان مع شارع جامعة الدول العربية بمنطقة العجوزة والدقي.

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفه أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الأعمال بالتوازي مع إصلاح الكسر لإعادة ضخ المياه للمناطق التي تأثرت بضعف في الضغوطات نتيجه لذلك، والتي تشمل عددًا من متفرعات شارعي السودان وجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ30 سيارة ومعدة لشفط المياه الناتجة عن الكسر من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة كما تم إجراء تحويلة مرورية مؤقتة أمام موقع الكسر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية والوقوف علي الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء، لافتًا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي وفرت عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أي احتياجات أخري للمواطنين من المياه بأى منطقة متأثرة أو للطوارئ يتم الاتصال علي الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي 125 وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة على أرقام (114 ، 35869371، 35869193، 35863004،35855722 ) لتوفير سيارات مياه الشرب أو للتعامل مع البلاغات العاجلة.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة العامة لمرور الجيزة ورئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء الدقي والعجوزة.