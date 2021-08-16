ترمب يدعو جو بايدن للاستقالة

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في بيان يوم الأحد الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن إلى تقديم استقالته. وقال ترمب في بيان مقتضب بعد أحداث أفغانستان أمس: "لقد حان الوقت لكي يستقيل جو بايدن.. إنه عار لما سمح بحدوثه في أفغانستان، جنبا إلى جنب مع الارتفاع الهائل في إصابات كورونا، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، والاقتصاد المعطل". وأضاف الرئيس السابق إن جو بايدن لم ينتخب بشكل شرعي.



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