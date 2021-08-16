19حريقا ما زالت مشتعلة في الجزائر

وقالت الحماية المدنية في بيان إن فرقها «تواصل رفقة المصالح المختصة إخماد 19 حريقا عبر عشر ولايات» منها «ستة حرائق في بجاية و3 في الطارف».
وبحسب الحماية المدنية، لم يبق في ولاية تيزي وزو التي شهدت أكبر الحرائق والخسائر البشرية، سوى حريقين.
ومثلها في سطيف وقالمة، بينما يتم العمل لإخماد حريق واحد في كل من ولايات عين الدفلى وعنابة والبويرة وسكيكدة.
33 إخمادا
وأضاف البيان أن «وحدات الحماية المدنية قامت خلال 24 ساعة الأخيرة (السبت - الأحد) بإخماد 33 حريقا على مستوى 12 ولاية» منها 17 حريقا في تيزي وزو وحدها.
ويشارك في إخماد الحرائق ما يقرب من 7500 من عناصر الحماية المدنية مع 490 شاحنة إطفاء وثلاث مروحيات.
كما حشد الجيش خمس طائرات هليكوبتر ثقيلة روسية من طراز أم-آي 26. إضافة إلى طائرتي إخماد فرنسيتين وطائرة إسبانية تم إرسالها في إطار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن أغلب الحرائق مفتعلة وأنه تم توقيف 22 مشتبها به يتم التحقيق معهم متهمين بإضرام النيران عمدا.
وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية الأحد مجددا من تواصل ارتفاع درجات الحرارة في شمال البلاد لتصل إلى 44 درجة مئوية.
- تبلغ مساحة الغابات في الجزائر- أكبر دولة في إفريقيا- 4.1 ملايين هكتار
- معدل إعادة تشجير ضئيل يبلغ 1.76%
- في كل عام تشتعل حرائق الغابات في شمال البلاد
- في 2020 أتت النيران على 44 ألف هكتار من المساحات الحرجية
- في 2021 تم توقيف 22 مشتبها به يتم التحقيق معهم متهمين بإضرام النيران عمدا
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