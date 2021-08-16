الرئيس الأفغاني : غادرت لتجنب إراقة الدماء

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني في أول تصريح له أنه غادر لتجنب إراقة الدماء مع دخول حركة طالبان القصر الرئاسي في العاصمة كابول.

وأضاف في منشور على فيسبوك « اليوم، صادفت خيارا صعبا، أما أن أقف في مواجهة مسلحي طالبان الذين أرادوا دخول القصر أو مغادرة البلد الغالي الذي كرست حياتي لحمايته في السنوات العشرين الماضية » .

وأكد أن حركة طالبان كان لديها الاستعداد لمهاجمة العاصمة كابول بشكل دموي، وتابع:« لقد نجح طالبان في إقصائي، وهم هنا لمهاجمة كل كابول وشعبها، ومن أجل تجنب فيضان النزيف، اعتقدت أنه من الأفضل الخروج »

وأردف: « لقد فازت حركة طالبان بالسيف والبنادق، وهي الآن مسؤولة عن حماية شرف المواطن وثروته واحترامه لذاته».

وأكد أنهم « الآن أمام اختبار تاريخي جديد، إما أنهم سيحمون اسم وشرف أفغانستان أو سيعطون الأولوية للأماكن والشبكات الأخرى، من الضروري لطالبان أن تطمئن جميع الأفغان والأمم والقطاعات المختلفة والأخوات والنساء في أفغانستان على كسب الشرعية وقلوب الشعب»