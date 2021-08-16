لندن: أفغانستان ستصبح أرضاًً خصبة للإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وكالات)

علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمة أمس، على التطورات في أفغانستان، وقال إن الأفغان لا يريدون العودة إلى ما قبل 2001.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أنه يجب منع عودة الإرهاب في أفغانستان، مشيراً إلى أن تلك الدولة ستصبح أرضاً خصبة للإرهاب.

ودعا جونسون الدول لعدم الاعتراف بحركة «طالبان» على رأس السلطة في البلاد. وأفاد رئيس الحكومة البريطانية بأن لندن لن تعترف بحكومة جديدة في كابول لـ«طالبان»، موضحاً أن الأمر يتعلق بالإرهاب وحقوق الإنسان. وقال جونسون إن العديد من الأفغان يحملون الجنسية البريطانية ويتوجب على المملكة إجلاؤهم. وحث حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة على عقد اجتماعين على مستوى عالٍ بشأن أفغانستان بأسرع ما يمكن لدى مناقشته الوضع في البلاد مع رئيسي المنظمتين.