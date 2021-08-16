عودة رحلتين لطيران الإمارات وفلاي دبي قبل وصولهما إلى مطار كابول

ابوظبي - سيف اليزيد - مصطفى عبد العظيم (دبي)

أعلنت كل من طيران «الإمارات» و«فلاي دبي» عن عودة رحلتين كانتا في طريقهما إلى العاصمة الأفغانية كابول أمس، وذلك بعد إغلاق مدرج حامد كرازي الدولي.

وأكدت الناقلتان أنه تجري مراقبة تطورات الوضع في أفغانستان والعمل مع جميع السلطات المعنية لضمان التشغيل الآمن للرحلات.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات إن الرحلة «ئي كيه 640» التي كانت على وشك الوصول إلى مطار كابول أمس، قد عادت إلى مطار دبي، لافتاً إلى أن الشركة تراقب التطورات وتقوم بالتنسيق مع جميع السلطات المعنية لضمان التشغيل الآمن لخدماتها إلى أفغانستان.

وأوضح المتحدث أن الناقلة ستقوم بنشر أي تحديثات حول عملياتها إلى كابول على موقع طيران الإمارات عند توفرها.

وقال متحدث باسم «فلاي دبي» إن الناقلة علقت مؤقتاً عملياتها إلى العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بعد أن عادت رحلاتها «FZ 305» المتجهة من دبي إلى كابول أمس، بعد المغادرة.